İngiltere bu Türk yıldızı konuşuyor! Haaland’ın şutunu çizgiden çıkardı, Premier Lig’de tarihe geçti

Ada’da bir Türk fırtınası esiyor! Brighton forması giyen milli oyuncu, sergilediği istikrarla İngiltere Premier Lig’e damga vurdu.
A Milli Takım'ın ve Brighton'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier League'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Manchester City karşılaşmasında takımını adeta mağlubiyetten kurtaran Ferdi Kadıoğlu, Haaland'ın şutunu çizgiden çıkarmıştı.
Bu pozisyonla konuşulan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınında övgülerin sahibi olurken maçın oyuncusu da seçildi.
Öte yandan milli oyuncu, önceki iki maçta da maçın oyuncusu ödülünü almıştı. Ferdi Kadıoğlu, böylelikle İngiltere Premier League'de 3 maç üst üste maçın oyuncusu seçildi.