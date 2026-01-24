Yeni Şafak
Ismail Jakobs maçta yaşananları anlattı: "Devre arasında yere yığıldı"

Ismail Jakobs maçta yaşananları anlattı: "Devre arasında yere yığıldı"

12:4924/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Afrika Kupası finalinde takımda yaşanan zehirlenme vakasının tesadüf olmadığını açıkladı ve süreci anlattı.

Senegal Milli Takımı'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan Afrika Uluslar Kupası final müsabakası konuşulmaya devam ediyor.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, ev sahibi Fas'la oynanan final maçı öncesi ve sırasında yaşananlarla ilgili daha önce imalı açıklamalarda bulunmuştu. Jakobs, konuyla alakalı detay verdi ve şunları söyledi:

"Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun (Krepin Diatta, Ousseynou Niang, Pape Matar Sarr) zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı."

"Krepin Diatta, soyunma odasında ilk bayılan oyuncuydu. Bu çok, çok ürkütücüydü. Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi."

"Üçü de dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu."  

#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Senegal
