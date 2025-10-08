Yeni Şafak
Ismail Jakobs'un nerede olduğu ortaya çıktı: Böyle rezillik olur mu?

Selman Ağrıkan
11:578/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'la ilgili şok bir gelişme yaşandı. Milli takım kampına katılmadığı ortaya çıkan yıldız oyuncunun aslında Dubai'de olduğu ortaya çıktı.Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Jakobs hakkında sarı-kırmızılı yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs'la ilgili gündem olan bir iddia ortaya atıldı. 

Senegal Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan 26 yaşındaki futbolcunun, izinsiz bir şekilde kampa katılmadığı belirtildi.

Konuyu gündeme getiren Rasim Ozan Kütahyalı, Ismail Jakobs'la ilgili Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Kütahyalı, Ekol TV'de Jakobs hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ismail Jakobs nerede kardeşim!? Bize gelen haberler Dubai'de keyiftesin. Dubai'de alemdesin."

"Senegal Milli Takımı'na gidiyorum deyip, Dubai'de gece alemlerine akmak futbolculuk değildir, adamlık da değildir. Futbol disiplinine aykırıdır."

"Ismail Jakobs'a derhal çok sert ceza verilmesi gerekir. Senegal Federasyonu diyor, 'Galatasaray bırakmadı İstanbul'da', Galatasaray da zannediyor Senegal'de."

"Böyle rezillik olur mu ya! Ismail Jakobs bunun hesabını versin! Burası bostan korkuluğu mu ya! Çiftlik mi burası? Milli araları bu futbolcu milleti istismar ediyor."

