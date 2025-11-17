İspanya maçı öncesi A Milli Takım'da büyük tehlike! 3 isim play-off maçını kaçırabilir

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat TSİ 22.45’te La Cartuja Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Milliler, grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta 5’te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor.



