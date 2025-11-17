Yeni Şafak
İspanya maçı öncesi A Milli Takım'da büyük tehlike! 3 isim play-off maçını kaçırabilir

İspanya maçı öncesi A Milli Takım'da büyük tehlike! 3 isim play-off maçını kaçırabilir

17/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
IHA
2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptaki son maçını İspanya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı'nda üç önemli isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların, play-off maçını kaçırma ihtimali mevcut.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat TSİ 22.45’te La Cartuja Stadyumu’nda İspanya ile mücadele edecek. Milliler, grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta 5’te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor.


Ay-yıldızlılar, Bulgaristan mücadelesiyle Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. A Millilerin, İspanya’yı 7 farklı skorla mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak grubu lider tamamlayıp, kupaya doğrudan katılma durumu da bulunuyor.

İsmail Yüksek cezalı


Millilerde, İsmail Yüksek sarı kart cezasından dolayı İspanya karşılaşmasında oynamayacak. Sağ el bileğinden sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu da kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya ise Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek dahil edildi.

3 futbolcu sarı kart sınırında


Ay-yıldızlarda ayrıca İspanya maçı öncesinde 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. A Milli Takım’da; Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.


