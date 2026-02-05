Yeni Şafak
İspanya’da Youssef En-Nesyri şoku: Fenerbahçe sattı ama tek kuruş ödenmeyecek!

14:225/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya rekor bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü, 15 milyon euroya Al-Ittihad'ın yolunu tuttu. Sezon başında İspanyol basınının "30-35 milyon euroya satılır, Sevilla payını alır" dediği senaryo, Fenerbahçe'nin transferden kâr edememesiyle kabusa döndü. Sözleşmedeki o özel madde, Sevilla’nın tüm planlarını altüst etti.

Fenerbahçe'de artık taraftarla arasındaki ipler tamamen kopan Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a gönderildi. Sarı-lacivertlilerin kasasına bu transferden 15 milyon euro girdiği belirtildi.


Sözcü'de yer alan habere göre, Sevilla'nın En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye yollarken yaptığı anlaşma boşa düştü. İspanyol ekibi ve Faslı golcüyü Fenerbahçe'ye satarken sonraki satışta kârdan yüzde 10'luk pay konusunda anlaşma sağlamıştı.


Ancak Fenerbahçe transferden kâr edemediği için Sevilla'ya hiçbir ödeme yapılmadı.


Özellikle sezon başında İspanyol basını, En-Nesyri'nin 30 milyon euro bandında bir rakama ayrılma ihtimali gündemdeyken Sevilla'nın buradan gelecek yüzde 10'luk paya ihtiyacının olduğu şeklinde haberler yapmıştı.


