İspanya’da Youssef En-Nesyri şoku: Fenerbahçe sattı ama tek kuruş ödenmeyecek!

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya rekor bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü, 15 milyon euroya Al-Ittihad'ın yolunu tuttu. Sezon başında İspanyol basınının "30-35 milyon euroya satılır, Sevilla payını alır" dediği senaryo, Fenerbahçe'nin transferden kâr edememesiyle kabusa döndü. Sözleşmedeki o özel madde, Sevilla’nın tüm planlarını altüst etti.

1 /4 Fenerbahçe'de artık taraftarla arasındaki ipler tamamen kopan Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a gönderildi. Sarı-lacivertlilerin kasasına bu transferden 15 milyon euro girdiği belirtildi.



2 /4 Sözcü'de yer alan habere göre, Sevilla'nın En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye yollarken yaptığı anlaşma boşa düştü. İspanyol ekibi ve Faslı golcüyü Fenerbahçe'ye satarken sonraki satışta kârdan yüzde 10'luk pay konusunda anlaşma sağlamıştı.



3 /4 Ancak Fenerbahçe transferden kâr edemediği için Sevilla'ya hiçbir ödeme yapılmadı.

