İspanyollar Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor: Bernabeu'yu ayağa kaldırdı

Real Madrid, La Liga’da Getafe’ye 1-0 mağlup olurken, Arda Güler’in üst üste çalımlarla süslediği ve Zinedine Zidane’la özdeşleşen hareketle tamamladığı pozisyon tribünleri ayağa kaldırdı.
La Liga’nın 26. haftasında Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Arda Güler, bir pozisyonda peş peşe rakiplerini geçerek topun üzerinde dönüp şutunu çıkardı.
Arda Güler'in Zinedine Zidane’la özdeşleşen hareketi andıran bu anları, tribünlerden büyük alkış aldı.
Getafe kalecisi genç yıldızın şutunu güçlükle kornere çelerken, Bernabeu tribünleri milli futbolcuyu ayakta alkışladı.
İspanyol taraftarlar Arda Güler'in bu hareketi sonrası Zidane benzetmeleri yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler 69 dakika sahada kaldı. Yerine oyuna giren Franco Mastantuono, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Madrid Getafe karşısında aldığı mağlubiyetle lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.