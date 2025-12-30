Yeni Şafak
İstanbul’da yaşayanların en çok desteklediği takım belli oldu

15:2630/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Sosyal medyada yapılan anket İstanbul’un taraftar haritasını ortaya koydu. Fenerbahçe zirveye yerleşirken, Beşiktaş’ın sıralamadaki yeri ise şaşkınlığa neden oldu.

İstanbul’da yaşayan futbolseverlerin kulüp tercihlerini ortaya koyan bir anket paylaşıldı.

Futbol içerik sayfası Gegen Pres tarafından düzenlenen çalışmada, şehir genelindeki taraftar eğilimleri mercek altına alındı. Ankette Fenerbahçe, en fazla desteklenen takım olarak öne çıktı. Paylaşılan verilere göre sarı-lacivertli kulüp, yüzde 22,2’lik oranla İstanbul’da en çok desteklenen takım oldu.

Paylaşılan verilere göre sarı-lacivertli kulüp, yüzde 22,2’lik oranla İstanbul’da en çok desteklenen takım oldu. Fenerbahçe’yi yüzde 16,7 ile Galatasaray izledi.

Trabzonspor yüzde 16,4’lük payla üçüncü sıraya yerleşti. Karadeniz ekibinin İstanbul’daki güçlü taraftar varlığı bir kez daha görüldü.

Anketin dikkat çeken detayı ise Beşiktaş’ın yüzde 7,2’de kalması oldu. Siyah-beyazlı kulübün diğer üç büyük takıma kıyasla çok düşük bir destek oranına sahip olması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Araştırmada yalnızca büyük kulüpler değil, Anadolu ekiplerinin İstanbul’daki taraftar oranları da mercek altına alındı. Samsunspor, Sivasspor ve Göztepe öne çıkan takımlar arasında yer aldı.

Anket sonuçları şu şekilde:


Fenerbahçe – %22,2

Galatasaray – %16,7

Trabzonspor – %16,4

Beşiktaş – %7,2

Samsunspor – %6,0

Sivasspor – %5,8

Göztepe – %4,9

Amedspor – %3,2

Bursaspor – %2,3

Karşıyaka – %2,3

Başakşehir – %2,3

Diğer (Ankaragücü, Rizespor vb.) – %10,7

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
