Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de derbinin ardından oluşan puan durumu ve detaylar...
İşte derbi maçının ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu:
19) Adana Demirspor - 1 puan
18) Hatayspor - 2 puan
17) Alanyaspor - 3 puan
16) Gaziantep FK - 3 puan
15) Kayserispor - 3 puan
14) Rizespor - 4 puan
13) Trabzonspor - 4 puan
12) Kasımpaşa - 5 puan
11) Bodrum FK - 6 puan
10) Göztepe - 6 puan
9) Antalyaspor - 7 puan
8) Sivasspor - 8 puan
7) TÜMOSAN Konyaspor - 8 puan
6) Samsunspor - 9 puan
5) Eyüpspor - 9 puan
4) Başakşehir - 10 puan
3) Beşiktaş - 10 puan
2) Fenerbahçe - 13 puan
1) Galatasaray - 18 puan