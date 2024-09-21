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Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi yendi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi yendi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

22:0921/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de derbinin ardından oluşan puan durumu ve detaylar...

İşte derbi maçının ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu:

19) Adana Demirspor - 1 puan

















18) Hatayspor - 2 puan





















17) Alanyaspor - 3 puan
















16) Gaziantep FK - 3 puan












15) Kayserispor - 3 puan




























14) Rizespor - 4 puan















13) Trabzonspor - 4 puan













12) Kasımpaşa - 5 puan















11) Bodrum FK - 6 puan











10) Göztepe - 6 puan













9) Antalyaspor - 7 puan








8) Sivasspor - 8 puan












7) TÜMOSAN Konyaspor - 8 puan










6) Samsunspor - 9 puan







5) Eyüpspor - 9 puan




4) Başakşehir - 10 puan







3) Beşiktaş - 10 puan




2) Fenerbahçe - 13 puan



1) Galatasaray - 18 puan

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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