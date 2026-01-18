İstifa sesleri arasında soyunma odasına indi: Dursun Özbek’in ne söylediği ortaya çıktı

Gaziantep FK karşısında kaybedilen 2 puan ve taraftarın sert protestoları sonrası Dursun Özbek, soluğu soyunma odasında aldı. Özbek’in burada futbolculara ne söylediği ortaya çıktı.

1 /5 Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



2 /5 Dursun Özbek yönetimi, müsabaka sırasında ve maçın ardından taraftarlarca protesto edildi.

3 /5 Öte yandan Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.



4 /5 Sabah’ın haberine göre Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

