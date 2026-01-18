Yeni Şafak
İstifa sesleri arasında soyunma odasına indi: Dursun Özbek’in ne söylediği ortaya çıktı

18/01/2026, Pazar
18/01/2026, Pazar
Gaziantep FK karşısında kaybedilen 2 puan ve taraftarın sert protestoları sonrası Dursun Özbek, soluğu soyunma odasında aldı. Özbek’in burada futbolculara ne söylediği ortaya çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Dursun Özbek yönetimi, müsabaka sırasında ve maçın ardından taraftarlarca protesto edildi.

Öte yandan Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.


Sabah’ın haberine göre Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.


Önlerine bakmak zorunda olduklarını belirten Özbek, Atletico Madrid maçında takıma güvendiğini belirtti.


