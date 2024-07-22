İtalyan devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Bu sezon Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder’e İtalyan devinden sürpriz bir teklif geldi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya’dan transfer ettiği milli yıldız Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için girişimlere başladı.
Cengiz'in takımdan ayrılması için 10-12 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan Fenerbahçe, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.
Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.
Cengiz Ünder, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.