İtalyan devi Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Bu sezon Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder’e İtalyan devinden sürpriz bir teklif geldi. Detaylar haberimizde.

1 / 7 Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.



2 / 7 Sarı-lacivertlilerin Marsilya’dan transfer ettiği milli yıldız Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı.

3 / 7 İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için girişimlere başladı.



4 / 7 Cengiz'in takımdan ayrılması için 10-12 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan Fenerbahçe, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.



5 / 7 Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.



6 / 7 Cengiz Ünder, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.

