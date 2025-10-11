2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün en çarpıcı maçı D Grubu’nda İzlanda ile Ukrayna arasında yaşandı. tam 8 golün çıktığı bu müthiş düelloda kazanan Ukrayna oldu. İşte gecenin toplu sonuçları ve özetleri…

1 /8 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde futbol heyecanı devam ediyor. Günün öne çıkan mücadelesi, D Grubu'nda oynanan İzlanda - Ukrayna karşılaşması oldu.

2 /8 Maçın 14. dakikasında Ukrayna, Malinovskyi ile 1-0 öne geçti. İzlanda, 34. dakikada Ellertsson ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.



3 /8 İlk yarının son dakikalarında Gutsuliak ve Malinovskyi ile 2 gol birden bulan Ukrayna, devreyi 3-1 önde kapattı.



4 /8 59. dakikada Gudmundsson'un golüyle skoru 3-2'ye getiren İzlanda, pes etmedi ve 75. dakikada bir kez daha Gudmundsson ile 3-3 beraberliği yakaladı.



5 /8 Ukrayna ise 85'te Kaliuzhnyi, 88'de ise Ocheretko'nun golleriyle sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

6 /8 Bu sonuçla birlikte D Grubu'nda Ukrayna, 4 puana ulaşarak 2. sırada yer aldı. İzlanda ise 3 puanla 3. sıraya geriledi.



7 /8 İŞTE GÜNÜN SONUÇLARI

A Grubu: Kuzey İrlanda 2-0 Slovakya A Grubu: Almanya 4-0 Lüksemburg B Grubu: İsveç 0-2 İsviçre B Grubu: Kosova 0-0 Slovenya D Grubu: İzlanda 3-5 Ukrayna D Grubu: Fransa 3-0 Azerbaycan J Grubu: Kazakistan 4-0 Lihtenştayn J Grubu: Belçika 0-0 Kuzey Makedonya















