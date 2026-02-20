John Duran'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket: Beğenileriyle tepki çekti

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan John Duran’ın, Nottingham Forest’ın 3-0’lık galibiyet sonrası sosyal medyadaki beğenileri gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar genç forvete sert tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’ı Kadıköy’de konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılarak rövanş öncesi tur şansını zora soktu.
Karşılaşmanın ardından ise eski Fenerbahçeli John Duran, gündeme oturdu. Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit’e imza atan Fenerbahçe’nin eski golcüsü John Duran, sosyal medya hareketiyle dikkat çekti.
Kısa sürede yayılan ekran görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bazı taraftarlar Duran’ın bu davranışını eleştirdi.
23 yaşındaki forvetin, Nottingham Forest’ın galibiyetine ilişkin paylaşımları beğenmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.