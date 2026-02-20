Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
John Duran'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket: Beğenileriyle tepki çekti

John Duran'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket: Beğenileriyle tepki çekti

15:4620/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan John Duran’ın, Nottingham Forest’ın 3-0’lık galibiyet sonrası sosyal medyadaki beğenileri gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar genç forvete sert tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’ı Kadıköy’de konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılarak rövanş öncesi tur şansını zora soktu.

Karşılaşmanın ardından ise eski Fenerbahçeli John Duran, gündeme oturdu. Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit’e imza atan Fenerbahçe’nin eski golcüsü John Duran, sosyal medya hareketiyle dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan ekran görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, bazı taraftarlar Duran’ın bu davranışını eleştirdi.

23 yaşındaki forvetin, Nottingham Forest’ın galibiyetine ilişkin paylaşımları beğenmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

#Fenerbahçe
#John Duran
#Nottingham Forest
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa iftar vakti 20 Şubat 2026: Bursa’da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? Gün gün iftar ve imsak saatleri