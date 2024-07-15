Jose Mourinho biletini kesti: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrodan ayrılacak oyuncuları belirliyor. Sarı lacivertli takımda Serdar Aziz'in ardından bir isim daha takıma veda etti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremeyen oyuncularla tek tek yollar ayrılıyor.
Serdar Aziz'in ardından Fenerbahçe'de bir isimle daha yollar ayrıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan yıldız oyuncu, Hollanda liginin yolunu tuttu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda’ya transfer olmuştur."
"Futbolcumuza Roda’da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz."
Geride bıraktığımız sezonu SK Beveren ve Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 250 bin euro karşılığında Watford'dan kiralanmıştı.
Çukur geçen sezon toplamda 28 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.