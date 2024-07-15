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Spor

Jose Mourinho biletini kesti: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Haber Merkezi
11:55 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:56 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrodan ayrılacak oyuncuları belirliyor. Sarı lacivertli takımda Serdar Aziz'in ardından bir isim daha takıma veda etti.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

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Teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremeyen oyuncularla tek tek yollar ayrılıyor.

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Serdar Aziz'in ardından Fenerbahçe'de bir isimle daha yollar ayrıldı.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan yıldız oyuncu, Hollanda liginin yolunu tuttu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda’ya transfer olmuştur."

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"Futbolcumuza Roda’da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz."

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Geride bıraktığımız sezonu SK Beveren ve Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 250 bin euro karşılığında Watford'dan kiralanmıştı.

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Çukur geçen sezon toplamda 28 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#tiago çukur
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