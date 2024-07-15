Jose Mourinho biletini kesti: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrodan ayrılacak oyuncuları belirliyor. Sarı lacivertli takımda Serdar Aziz'in ardından bir isim daha takıma veda etti.

1 / 10 Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları devam ediyor.

2 / 10 Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

3 / 10 Teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremeyen oyuncularla tek tek yollar ayrılıyor.

4 / 10 Serdar Aziz'in ardından Fenerbahçe'de bir isimle daha yollar ayrıldı.

5 / 10 Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan yıldız oyuncu, Hollanda liginin yolunu tuttu.

6 / 10 Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

7 / 10 "Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda’ya transfer olmuştur."

8 / 10 "Futbolcumuza Roda’da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz."

9 / 10 Geride bıraktığımız sezonu SK Beveren ve Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 250 bin euro karşılığında Watford'dan kiralanmıştı.