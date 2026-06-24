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Jose Mourinho planını yaptı! Real Madrid'de Arda Güler kararı

Jose Mourinho planını yaptı! Real Madrid'de Arda Güler kararı

12:2524/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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İspanyol devi Real Madrid'in başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımdaki geleceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler'le ilgili kararını verdi.

Real Madrid'in yeni teknik patronu Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro yapılanmasını şekillendirirken milli futbolcu Arda Güler'le ilgili kararını verdi.

Transfer gündeminde Arda Güler'in bölgesine Bernardo Silva'nın getirilmesi tartışmaları yer alsa da, teknik heyetin genç oyuncudan vazgeçmeyeceği kaydedildi.

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Real Madrid yönetimi, Güler'i İspanyol devinin uzun vadeli planlarının en önemli parçalarından biri olarak görüyor. 

Jose Mourinho ise Arda'nın sahip olduğu çok yönlü oyun yapısını yeni oluşturacağı orta saha kurgusunun merkezine konumlandırarak teknik ekibinin elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Geride bıraktığımız sezonu oldukça verimli geçiren 19 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca güvenleri boşa çıkarmadı. Arda Güler, sezonu toplam 51 maçta görev alarak tamamlarken, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

Genç yıldız, sergilediği performansla takımının hücum organizasyonlarında da başrol oynadı.

Güler, sezon boyunca takımın en yüksek rakamı olan 14 asiste imza atarak, Real Madrid'in skor yüküne doğrudan ve en büyük katkıyı sağlayan isim olmayı başardı.

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