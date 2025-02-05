Jose Mourinho sakatlanan üç futbolcunun son durumunu açıkladı

'Yarın MR çektireceğiz'

"Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."