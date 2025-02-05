Jose Mourinho sakatlanan üç futbolcunun son durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde üç futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, futbolcuların son durumunu açıkladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 81 ile 89. dakikada Youssef En-Nesyri (2) kaydetti.
Fenerbahçe'nin üç stoperi Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçicek sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
'1 gol atmayı becerdik'
"Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık."
'Hedefimiz bu'
"Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu."
'Yarın MR çektireceğiz'
"Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."