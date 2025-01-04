İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus evinde Milan’ı konuk etti. Karşılaşma Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milli oyuncu Kenan Yıldız’ın gösterdiği müthiş performans galibiyete yetmedi. Juventus bu sonuçla kupaya veda etti. Juventus - Milan maç özeti ve Kenan Yıldız gol videosu haberimizde.

1 /6 İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya geldi.



2 /6 Maç konuk ekip Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



3 /6 Goller dakika 21’ Kenan Yıldız, 71’ Christian Pulisic (pen.) ve 75’ Federic Gatti’den (k.k.) geldi.



4 /6 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız gösterdiği performans ile alkışları topladı.



5 /6 Kenan’ın çabası galibiyete yetmedi ve Juventus kupadan elendi.

