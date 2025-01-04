İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus evinde Milan’ı konuk etti. Karşılaşma Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milli oyuncu Kenan Yıldız’ın gösterdiği müthiş performans galibiyete yetmedi. Juventus bu sonuçla kupaya veda etti. Juventus - Milan maç özeti ve Kenan Yıldız gol videosu haberimizde.
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya geldi.
Maç konuk ekip Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller dakika 21’ Kenan Yıldız, 71’ Christian Pulisic (pen.) ve 75’ Federic Gatti’den (k.k.) geldi.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız gösterdiği performans ile alkışları topladı.
Kenan’ın çabası galibiyete yetmedi ve Juventus kupadan elendi.
JUVENTUS - MİLAN MAÇ ÖZETİ
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