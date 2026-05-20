Kardeşi Galatasaray'da oynuyor! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği yıldızın kardeşi ise Galatasaray Kulübü'nde...
Süper Lig'in 2025-26 sezonunun son virajında yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson'un Fenerbahçe'ye vedası gündemdeki yerini koruyor.
Hem Fenerbahçe'nin hem de Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, sarı-lacivertliler için İspanyol basınından flaş bir haber geçildi. Fotomaç'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'de başkan adaylarının kaleye en önemli adayı Jan Oblak.
Bayern Münih ve Inter'in de Jan Oblak'ın peşinde olduğu ancak bu iki kulübün, Sloven eldivenin 10 milyon euroluk net ücretini karşılamaktan uzak olduğu aktarıldı.
Yeniden yapılanmaya gidecek olan Atletico Madrid'in, Griezmann'ın ardından Koke'yle birlikte Oblak'a da veda etmeye hazırlandığının altı çizildi.
33 yaşındaki Oblak'ın iyi bir proje sunulması durumunda Fenerbahçe forması giyebileceği aktarıldı.
Tam 12 yıldır Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak, bu sezon 43 maçta forma giydi ve kalesinde 55 gol gördü. Deneyimli eldiven 11 maçta ise kalesini gole kapadı.
Jan Oblak'ın basketbolcu kız kardeşi Teja Oblak ise Galatasaray'da forma giyiyor.