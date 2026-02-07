Kenan Yıldız imzayı atıyor: Maaş hiyerarşisini altüst eden anlaşma!

Juventus, Avrupa devlerinin radarındaki Kenan Yıldız'ı takımda tutmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Milli futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Kenan’ı takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri yaptı.
Juventus, milli yıldız Kenan Yıldız ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Haberde, Kenan Yıldız'ın takımdaki en yüksek maaş alan futbolculardan biri olacağı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu müsabakalarda 9 gol atıp 8 de asist yaptı.