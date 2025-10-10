Kenan Yıldız'a 90 milyon Euro: Transfer gerçekleşirse tarihe geçecek

Juventus'ta sergilediği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor. 20 yaşındaki yıldız isim için 90 milyon Euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Bu transfer gerçekleşirse futbol tarihinde Türk bir futbolcuya ödenen en yüksek ücret olacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı.
Milli futbolcuya Arsenal ve Chelsea'nin ilgisi olduğu bilinirken bir başka İngiliz devi Manchester United'ın da devreye girdiği yazıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Kenan Yıldız için 90 milyon Euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı, yaz transfer döneminde teklif yapacağı belirtildi.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde futbol tarihinde bir Türk futbolcuya ödenen en yüksek bonservis ücreti olacak. Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 12 maça çıkarken 5 gol atıp, 6 asistlik skor katkısı verdi.