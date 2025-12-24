Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu görüntüsü gündem oldu

Selman Ağrıkan
09:4924/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a sahasında 2-1 kaybeden Fenerbahçe’de gecenin en çok konuşulan anlarından biri Kerem Aktürkoğlu oldu. İlk 11’de başlayıp 89 dakika sahada kalan milli futbolcu, performansının ardından eleştirilerin odağına yerleşirken, maç sonu yedek kulübesindeki görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Kadıköy’de konuk ettiği Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takımda ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 89 dakika sahada kalmasına rağmen beklenen katkıyı sağlayamadı.

Etkisiz kalan 27 yaşındaki milli futbolcu, özellikle sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerinin hedefi haline geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun bir görüntüsü ise gündem oldu.

Büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun maç sonu yedek kulübesinde başı öne eğik şekilde tek başına oturduğu görüldü.


Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ve maç sonundaki bu görüntüsü, derbinin ardından en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Kerem Aktürkoğlu
#Beşiktaş
