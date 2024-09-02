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Spor

Krunic'ten flaş transfer kararı! Teklifi kabul etti

13:41 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:13 - 2/09/2024 Pazartesi
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Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de geleceği en çok tartışılan isim Rade Krunic oldu. Boşnak futbolcuya çeşitli teklifler vardı. Tecrübeli isim, kararını verdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, Mourinho'nun gözüne girememişti.





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Portekizli teknik adam, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Krunic ve Zajc için "Benim fikirlerime ve oynatmak istediğim oyuna uymuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.




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Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Rade Krunic için Al-Wahda'nın ardından Kızılyıldız da devreye girmişti. 30 yaşındaki ön libero, transferiyle ilgili kararını verdi.



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Milliyet'te yer alan habere göre maaş kaybı yaşamak istemeyen Krunic, Al-Wahda'ya "evet" dedi.


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Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro aldığı aktarılan tecrübeli futbolcunun Al-Wahda'dan da benzer bir ücret alacağının altı çizildi.

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Rade Krunic bu sezon 4 maça çıkıp 223 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

#Rade Krunic
#Fenerbahçe
#Transfer
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