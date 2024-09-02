Krunic'ten flaş transfer kararı! Teklifi kabul etti

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de geleceği en çok tartışılan isim Rade Krunic oldu. Boşnak futbolcuya çeşitli teklifler vardı. Tecrübeli isim, kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, Mourinho'nun gözüne girememişti.
Portekizli teknik adam, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Krunic ve Zajc için "Benim fikirlerime ve oynatmak istediğim oyuna uymuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Rade Krunic için Al-Wahda'nın ardından Kızılyıldız da devreye girmişti. 30 yaşındaki ön libero, transferiyle ilgili kararını verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre maaş kaybı yaşamak istemeyen Krunic, Al-Wahda'ya "evet" dedi.
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro aldığı aktarılan tecrübeli futbolcunun Al-Wahda'dan da benzer bir ücret alacağının altı çizildi.
Rade Krunic bu sezon 4 maça çıkıp 223 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.