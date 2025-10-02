UEFA Konferans Ligi ilk haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak. Maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak. Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi. Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

1 /13 Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.



2 /13 Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.



3 /13 Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.



4 /13 SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.



5 /13 Legia Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.



6 /13 AVRUPA MÜCADELESİNE PANATHINAIKOS İLE BAŞLADI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.



7 /13 İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.



8 /13 Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.



9 /13 13. KEZ AVRUPA'DA SAHNEDE

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.



10 /13 Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi.



11 /13 Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

12 /13 LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - Samsunspor maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

