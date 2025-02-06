Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın son bombası Mario Lemina oldu. Eski yıldızını yeniden renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Gabonlu oyuncunun sözleşme detaylarını da duyurdu.
Galatasaray eski futbolcusu Mario Lemina'nın bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar deneyimli futbolcunun transferinin mali detaylarını da açıkladı.
Galatasaray, Mario Lemina ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Aslan, Lemina için Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceğini bildirdi.
Öte yandan Lemina'nın bu sezonun ikinci yarısında 1.250 milyon Euro, gelecek sezon ve opsiyonunun kullanılması halinde 2026-27 sezonları için 2.5'er milyon Euro ücret alacağı duyuruldu.