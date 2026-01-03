Lemina'ya yeni sözleşme: Yapılacak teklif ortaya çıktı

Okan Buruk'un sağ kolu





Bu sezon sakatlıklar ve cezalı oyuncular sebebiyle dönem dönem zorluk çeken teknik direktör Okan Buruk'a yardımcı olan isimlerin başında Mario Lemina geliyordu. 17 maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu, hem orta saha hem de savunmada görev yaptı. Lemina, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.