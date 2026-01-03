Yeni Şafak
Lemina'ya yeni sözleşme: Yapılacak teklif ortaya çıktı

10:223/01/2026, Cumartesi
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mario Lemina’yı kadroda tutmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli orta saha oyuncusuna 1+1 yıllık yeni kontrat sunmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışma yapan Galatasaray yönetimi, bir yandan da iç transfere yöneldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda kontratı bitecek olan Mario Lemina'yla yola devam etmek istiyor. Sözleşmesinde artı bir yıllık opsiyon bulunan Gabonlu oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda 2.5 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusuna benzer bir maaş teklifi sunulacak. 

Okan Buruk'un sağ kolu


Bu sezon sakatlıklar ve cezalı oyuncular sebebiyle dönem dönem zorluk çeken teknik direktör Okan Buruk'a yardımcı olan isimlerin başında Mario Lemina geliyordu. 17 maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu, hem orta saha hem de savunmada görev yaptı. Lemina, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı. 

