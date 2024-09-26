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Lewandowski’den 7. gol Barcelona’dan 7. galibiyet | ÖZET

Lewandowski’den 7. gol Barcelona’dan 7. galibiyet | ÖZET

11:2526/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 7. haftasında Barcelona evinde Getafe’yi konuk etti. Ev sahibi Barcelona golcü oyuncu Robert Lewandowski’nin 19. dakikada kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla namağlup yoluna devam ederek 21 puanla 1. sırada yer aldı. Polonyalı yıldız Lewandowski ise 7. golünü kaydetti. Barcelona - Getafe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya La Liga 7. haftasında Barcelona evinde Getafe’yi konuk etti. 

Maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Gol dakika 19’da Robert Lewandowski’den geldi.


Barcelona bu sonuçla 7’de 7 yaparak 21 puanla namağlup 1. sırada yer aldı.


Getafe ise 4 puanla 19. sırada yer aldı.


Polonyalı yıldız Robert Lewandowski La Liga’da çıktığı 7. maçında 7. golünü kaydetti.


Yıldız futbolcu aynı zamanda 2 asist kaydetti.


BARCELONA - GETAFE MAÇ ÖZETİ


Barcelona - Getafe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Barcelona
#Robert Lewandowski
#İspanya La Liga

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