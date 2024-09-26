İspanya La Liga 7. haftasında Barcelona evinde Getafe’yi konuk etti. Ev sahibi Barcelona golcü oyuncu Robert Lewandowski’nin 19. dakikada kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla namağlup yoluna devam ederek 21 puanla 1. sırada yer aldı. Polonyalı yıldız Lewandowski ise 7. golünü kaydetti. Barcelona - Getafe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İspanya La Liga 7. haftasında Barcelona evinde Getafe’yi konuk etti.
Maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Gol dakika 19’da Robert Lewandowski’den geldi.
Barcelona bu sonuçla 7’de 7 yaparak 21 puanla namağlup 1. sırada yer aldı.
Getafe ise 4 puanla 19. sırada yer aldı.
Polonyalı yıldız Robert Lewandowski La Liga’da çıktığı 7. maçında 7. golünü kaydetti.
Yıldız futbolcu aynı zamanda 2 asist kaydetti.
BARCELONA - GETAFE MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Getafe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.