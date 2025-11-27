Yeni Şafak
Anfield'da 4 gollü hezimet! Liverpool'un kalesi PSV tarafından yerle bir edildi | ÖZET

Anfield'da 4 gollü hezimet! Liverpool'un kalesi PSV tarafından yerle bir edildi | ÖZET

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a karşı beklenmedik bir yenilgi aldı. Karşılaşma, Hollanda temsilcisinin 1-4'lük farklı üstünlüğüyle sona erdi. Liverpool - PSV maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz devi Liverpool'un konuğu Hollanda temsilcisi PSV oldu. Anfield'da oynanan maçın 6. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçen Perisic gol perdesini açtı.


Ev sahibinden cevap 16. dakikada Szoboszlai'nin golüyle geldi. Hollanda temsilcisi 56. dakikada Til'in golüyle karşılaşmada tekrar üstünlüğü ele aldı.


73. dakikada PSV'den Driouech farkı ikiye çıkarırken 90+1'de tekrar sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonuçla Arne Slot'un öğrencileri ligde 9 puanda kalırken Peter Bosz'un öğrencileri puanını 8 yaptı.


Devler Ligi'nin 6. haftasında Liverpool deplasmanda Inter ile karşılaşacak. PSV ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.


Kırmızılar, Devler Ligi'nde ikinci kez mağlup

İngiliz devi Liverpool, PSV mağlubiyetiyle birlikte lig aşamasındaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Kırmızılar ilk yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray deplasmanında almıştı. Galatasaray'a galibiyeti 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu gol getirmişti.


LİVERPOOL - PSV MAÇ ÖZETİ



Liverpool - PSV maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


