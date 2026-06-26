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Maç sonu flaş açıklama: ‘Türkler’e hakkını vermek lazım’

Maç sonu flaş açıklama: ‘Türkler’e hakkını vermek lazım’

08:5526/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 90+8. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımıza, rakip cepheden tebrik ve övgü geldi. ABD Millî Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Brenden Aaronson, sahadan mağlubiyetle ayrılmalarına rağmen Ay-Yıldızlı ekibimizin sergilediği futbola saygı duyduğunu belirtti.

Amerikan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Brenden Aaronson, Türkiye'ye karşı alınan mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada rakibine saygı gösterdi.


Aaronson, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bu yenilgi nedeniyle endişelenmiyorum. Takım çok iyi durumda. Türkiye, gol attığı pozisyonlarda kaliteli futbol sergiledi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok, yolumuza devam etmeliyiz. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok, çok iyiydi. Sahaya geri döndük ve skoru eşitledik. Ama tabii ki son dakikada gol attılar, Türkler'e hakkını vermek lazım.”


Amerikalı futbolcu, özellikle Türkiye'nin etkili ataklarında gösterdiği kaliteye dikkat çekerek rakibini takdir etti. Maçta ikinci yarıda skoru eşitleyen ABD'nin son dakikalarda yediği golle mağlup olduğunu belirten Aaronson, takımının genel performansından memnun olduğunu vurguladı.


Bu açıklama, özellikle Türk futbolseverler arasında olumlu yankı uyandırdı. Aaronson'un "Türkler'e hakkını vermek lazım" sözleri, fair-play ve centilmenlik örneği olarak öne çıkıyor.


#2026 Dünya Kupası
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