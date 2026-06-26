Maç sonu flaş açıklama: ‘Türkler’e hakkını vermek lazım’

Aaronson, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bu yenilgi nedeniyle endişelenmiyorum. Takım çok iyi durumda. Türkiye, gol attığı pozisyonlarda kaliteli futbol sergiledi ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok, yolumuza devam etmeliyiz. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok, çok iyiydi. Sahaya geri döndük ve skoru eşitledik. Ama tabii ki son dakikada gol attılar, Türkler'e hakkını vermek lazım.”



