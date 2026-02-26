Yeni Şafak
Maç sonu flaş transfer çağrısı! "Barış Alper Yılmaz'ı alın"

14:5226/02/2026, Perşembe
Devler Ligi'nde oynanan Juventus - Galatasaray maçını değerlendiren İtalyanların eski futbolcusu Paolo Di Canio, Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 5-2'lik skorla tur atladı ve son 16'ya kaldı.

Juventus'un eski futbolcularından Paolo Di Canio, Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Di Canio, İtalyan ekibine transfer tavsiyesinde bulunurken Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ı önerdi. 

Eski İtalyan golcü, "Juve aynı anda 16 oyuncuyu birden değiştiremez ama artık 'bıdı bıdı' diye boş şov yapan birini değil de daha somut birini alması lazım, haksız mıyım? Hatta isim de vereyim: Yılmaz." diyerek milli futbolcuyu işaret etti.

