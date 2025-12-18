Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Finlandiyalı hakem Mohammed Al Emara yönetecek. Mainz 05 - Samsunspor canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TRT 1 HD yayın linki…
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor, lig aşamasındaki altıncı ve son maçında Bundesliga ekibi Mainz’a konuk oluyor.
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, 27 yıl aradan sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Samsunspor, Konferans Ligi’nde topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.
Tarihinde ilk kez yer aldığı bu organizasyonda üst tura çıkmayı garantileyen Karadeniz ekibi, lig aşamasını ilk 8 takım arasında tamamlamayı hedefliyor. Samsunspor; Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun’u ise sahasında 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, sahasında Yunan temsilcisi AEK’ya 2-1 mağlup oldu.
Samsunspor’da Konferans Ligi’ne kadro bildiriminin ardından transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Mainz karşılaşmasında forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın yanı sıra, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de maçta görev yapamayacak.
Ev sahibi Mainz ise Bundesliga’da tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Alman ekibi, 14 haftada topladığı 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Son galibiyetini eylül ayında alan Mainz, yaklaşık üç aydır Bundesliga’da maç kazanamıyor.
UEFA Konferans Ligi’ne play-off turundan katılan Mainz, Norveç temsilcisi Rosenborg’a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen, sahasında aldığı 4-1’lik galibiyetle lig aşamasına yükseldi.
Alman ekibi; Omonia ve Zrinjski’yi 1-0’lık skorlarla mağlup ederken, sahasında Fiorentina’yı 2-1 yendi. Romanya temsilcisi Craiova’ya 1-0 kaybeden Mainz, son olarak Lech Poznan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Mainz, Konferans Ligi’nde 6. haftaya 10 puan ve +2 averajla 8. sırada girdi.
Mainz’da sakatlıkları bulunan Maxim Dal, Anthony Caci ve Robin Zentner ile kart cezalısı Nikolas Veratsching, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mainz Arena’da oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.
MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR CANLI İZLE
Mainz 05 - Samsunspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.