Tarihinde ilk kez yer aldığı bu organizasyonda üst tura çıkmayı garantileyen Karadeniz ekibi, lig aşamasını ilk 8 takım arasında tamamlamayı hedefliyor. Samsunspor; Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun’u ise sahasında 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, sahasında Yunan temsilcisi AEK’ya 2-1 mağlup oldu.



