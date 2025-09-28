Marcel Licka'dan oyunculara gözdağı: Cezalandırmaya başlayacağım

Çek teknik adam, kolay gol yemelerine değinerek, "Sonuçta bu takımın hocası benim. Bu kadar kolay gol yememizin de sorumlusu benim. Birinci ve dördüncü gol tamamen disiplinsizlikten kaynaklanıyor. Böyle gollerin futbolda yeri yok. İşini yapmayan oyuncuları cezalandırmaya başlayacağım. Çok genç futbolcularla oynuyoruz ama bunlar bahane değil. Bizim daha iyi olmamız lazım. Kendi işine saygı duymayan oyuncularım, takımda yer bulamayacak. Artık video analiz yapmak istemiyorum. Artık daha fazla oyuncularımla konuşmak istemiyorum. Aksiyon almak zorundayım. Oyuncularıma bir şey açıkladığımda anlamazlarsa onlarla ikinci kez konuşmayacağım. Herkesin artık bir hakkı var" ifadelerini kullandı.