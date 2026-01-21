UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Marsilya evinde Liverpool’u konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Marsilya - Liverpool canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu son üç maçı kaybeden Marsilya, en son 2008/09 grup aşamasında İngiltere temsilcisiyle eşleşti (1-2 & 0-1).
Fransa takımlarına konuk olduğu son altı resmi maçın sadece birini kazanan Liverpool (2B 3M), tek galibiyetini son ziyaretinde PSG'den aldı (1-0; Mart 2025).
Avrupa kuplarında İngiliz takımlarına rakip olduğu son 13 maçtaki tek galibiyetini son karşılaşmada Newcastle'dan alan Marsilya (3B 9M), iki farklı İngiliz takımını bu turnuvalarda mağlup ettiği son sezonu 2003/04 UEFA Kupası'nda geçirdi (Newcastle & Liverpool).
Marsilya (30 maç; 8G 22M) ve Liverpool (27 maç; 19G 8M), Şampiyonlar Ligi tarihinde en uzun süre beraberlik yaşamayan iki takım olarak bu maçta karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçını kazanan Marsilya, turnuvada üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Ekim-Aralık 2010 arasında yaşadı (4G).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakip ceza sahasında en fazla baskı uygulayan takım Liverpool (313), oyuncu ise Hugo Ekitike (73).
Marsilya tarihinde Avrupa kupalarında Pierre Emerick-Aubameyang'dan (13) daha fazla gol atan tek oyuncu Jean-Pierre Papin (23; ön elemeler hariç).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yüksek şiddetli baskı altında 100+ pas denemesinde bulunan isimler arasında Liverpool oyuncusu Curtis Jones'dan (%92; 115/125) daha yüksek isabetli pas oranına sahip iki orta saha bulunuyor: Frankie de Jong (%92.8) & Vitinha (%92.4).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya santrforu Pierre-Emerick Aubameyang'dan (7; 3 gol & 4 asist) daha fazla gole katkıda bulunan tek oyuncu Kylian Mbappe (9).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 20+ hava topu mücadelesine giren oyuncular arasında en yüksek başarı oranının sahibi, Liverpool stoperi Virgil van Dijk (%83; 20/24).
