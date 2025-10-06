Mauro Icardi'nin mutsuz olmasının nedenleri ortaya çıktı: Galatasaray'da verilen sözler tutulmadı

Galatasaray'da yedek kaldığı Liverpool ve Beşiktaş maçlarındaki tavırlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin, mutsuzluğunun altında yatan sebepler ortaya çıktı.
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi baş göstermek üzere.
Fizik olarak hazır olmadığı için Okan Buruk tarafından, yedek bekletilen oyuncunun yüzündeki mutsuz ifade sarı kırmızılı camiayı endişelendiriyor.
Akşam'ın haberine göre; Icardi'nin mutsuz olmasının 3 nedeni var.
Çifte forvetli sistem sözünün tutulmaması
İlk neden; tecrübeli golcüye, çift forvetli sistem için Singo'nun transfer edildiği bilgisi verildi. Ancak Osimhen'in sakatlığı, bu sistemin uygulanmasının önüne geçti. Nijeryalı forvetin iyileşmesine rağmen tek forvetli sistemle yola devam edilmesi, Icardi'nin tepkisini artırdı. Liverpool maçında yedek kalan Icardi, net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Beşiktaş derbisinde de benzer bir sistem tercih edilince Arjantinli oyuncunun tepkisi devam etti.
Yeni sözleşme görüşmelerinin başlamaması
Icardi'nin mutsuzluğunun ikinci nedeni ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir adım atılmamış olması. Süper Lig'e damga vuran Arjantinli yıldızla henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmadı. Yönetimin, bu görüşmeleri sezon sonunda başlatmayı planladığı biliniyor. Ancak tecrübeli golcü, bu konunun henüz bu netlik kazanmamasından rahatsız. Başarılı oyuncu bir görüşmenin sezon bitmeden yapılması istiyor. Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanıyor.
Devam eden ailevi problemler
Mutsuzluğunun en büyük sebebi ise ailevi problemleri. Mauro Icardi, 21 Mart'ta Wanda Nara ile Milano'da boşanmıştı. Şimdi ise kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için hem Arjantin'de hem de Türkiye'de hukuki mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan yıldız futbolcu, Arjantin'deki davaların da sonuçlanmasını bekliyor. Bu sürecin uzaması ve çocuklarına duyduğu özlem, Icardi'nin ruh hâlini olumsuz etkiliyor.