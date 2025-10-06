Mauro Icardi'nin mutsuz olmasının nedenleri ortaya çıktı: Galatasaray'da verilen sözler tutulmadı

Yeni sözleşme görüşmelerinin başlamaması





Icardi'nin mutsuzluğunun ikinci nedeni ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir adım atılmamış olması. Süper Lig'e damga vuran Arjantinli yıldızla henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmadı. Yönetimin, bu görüşmeleri sezon sonunda başlatmayı planladığı biliniyor. Ancak tecrübeli golcü, bu konunun henüz bu netlik kazanmamasından rahatsız. Başarılı oyuncu bir görüşmenin sezon bitmeden yapılması istiyor. Icardi, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanıyor.