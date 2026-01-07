Messi futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Arjantin basınına verdiği röportajda futbol sonrası hedeflerini anlattı. Teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını vurgulayan 38 yaşındaki yıldız, tercihini kulüp sahipliğinden yana kullandı.
Kariyerini ABD ekibi Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi, futbolculuk sonrası planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arjantinli yıldız, gelecekte teknik direktörlük yapma fikrine mesafeli olduğunu net bir dille ifade ederken, futboldaki yolculuğunu farklı bir rolde sürdürmek istediğini dile getirdi.
38 yaşındaki Messi, emeklilik sonrası antrenörlüğün önceliği olmadığını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim" dedi.
Messi, asıl hayalinin kendi kulübünü kurmak olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu" diye konuştu.