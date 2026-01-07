Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Messi futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

Messi futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

13:447/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Arjantin basınına verdiği röportajda futbol sonrası hedeflerini anlattı. Teknik direktörlüğe sıcak bakmadığını vurgulayan 38 yaşındaki yıldız, tercihini kulüp sahipliğinden yana kullandı.

Kariyerini ABD ekibi Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi, futbolculuk sonrası planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, gelecekte teknik direktörlük yapma fikrine mesafeli olduğunu net bir dille ifade ederken, futboldaki yolculuğunu farklı bir rolde sürdürmek istediğini dile getirdi.

38 yaşındaki Messi, emeklilik sonrası antrenörlüğün önceliği olmadığını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim" dedi.

Messi, asıl hayalinin kendi kulübünü kurmak olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu" diye konuştu.

#Arjantin
#Lionel Messi
#Inter Miami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş fiyatlarında ibrenin yönü değişti! Bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu?