Messi futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

Messi, asıl hayalinin kendi kulübünü kurmak olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu" diye konuştu.