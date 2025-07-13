Messi’den MLS’de efsane seri: 5 maçta 5 duble!

Inter Miami, MLS’de Lionel Messi’nin önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Chase Stadyumu’nda oynanan maçta Inter Miami, Nashville’i 2-1 mağlup etti. 38 yaşındaki Arjantinli süperstar karşılaşmada 17. dakikada yerden kullandığı serbest vuruşla kariyerinin 69. serbest vuruş golünü attı ve perdeyi açtı. Messi, MLS’de üst üste 5 maçta duble yaparak tarihi bir seri yakaladı.
Inter Miami, MLS'teki çıkışını sürdürüyor. Lionel Messi'nin yine başrolde olduğu karşılaşmada Miami, Nashville'i 2-1 mağlup etti. Arjantinli süper yıldız, üst üste beşinci lig maçında da iki gol attı.
Chase Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Messi, 17. dakikada kullandığı yerden serbest vuruşla perdeyi açtı.
Bu gol ile Messi'nin kariyerindeki serbest vuruş golü sayısı 69'a ulaştı. Nashville, ikinci yarının hemen başında Hany Mukhtar ile skoru eşitlese de 62. dakikada kaleci Joe Willis’in hatalı pasını iyi değerlendiren Messi, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
38 yaşındaki yıldız, böylece bu sezon 16 maçta 16 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Nashville'den Sam Surridge'nin önüne geçti.
Mayıs ayında Montreal ve Columbus karşısında başlayan gol serisini FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrası Montreal, New England ve Nashville maçlarında da sürdüren Messi, Inter Miami’nin puan tablosundaki tırmanışında belirleyici rol oynadı.
Bu galibiyetle Doğu Konferansı’nda beşinci sıradaki yerini koruyan Inter Miami, lider Philadelphia ile arasındaki farkı 5 puana indirdi ve üç maç eksiğiyle yarışta iddiasını sürdürdü.