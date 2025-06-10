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Mitrovic’in bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe atağa geçti!

Mitrovic’in bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe atağa geçti!

10:4610/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de golcü yıldız arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko’nun ardından En Nesyri ile de yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında olan Aleksandar Mitrovic’in ise bonservis bedeli belli oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan rekor bedelle ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atan Aleksandar Mitrovic bu yaz takıma veda edebilir.

Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, kadrosuna forvet takviyesi yapmak isterken takımın golcü ismi Aleksander Mitrovic yeniden Avrupa'ya dönmeyi planlıyor.


Sabah gazetesinde yer alan haberde Sırp golcünün temsilcilerine Avrupa'ya dönmek istesiğini söylediği belirtildi.


Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leroy Sane ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Mitrovic'in talebinin Fenerbahçe yönetimine iletildiği kaydedildi.


Kariyeri boyunca Partizan, Telefoto Optik, Anderlecht, Newcastle United, Fulham ve Al-Hilal formalarını giyen Mitrovic toplamda 515 maça çıktı.


30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 265 gol ve 62 asist kaydetti.


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