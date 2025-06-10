Mitrovic’in bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe atağa geçti!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de golcü yıldız arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko’nun ardından En Nesyri ile de yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında olan Aleksandar Mitrovic’in ise bonservis bedeli belli oldu.

1 /6 İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan rekor bedelle ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atan Aleksandar Mitrovic bu yaz takıma veda edebilir.

2 /6 Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, kadrosuna forvet takviyesi yapmak isterken takımın golcü ismi Aleksander Mitrovic yeniden Avrupa'ya dönmeyi planlıyor.



3 /6 Sabah gazetesinde yer alan haberde Sırp golcünün temsilcilerine Avrupa'ya dönmek istesiğini söylediği belirtildi.



4 /6 Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leroy Sane ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Mitrovic'in talebinin Fenerbahçe yönetimine iletildiği kaydedildi.



5 /6 Kariyeri boyunca Partizan, Telefoto Optik, Anderlecht, Newcastle United, Fulham ve Al-Hilal formalarını giyen Mitrovic toplamda 515 maça çıktı.

