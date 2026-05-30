Mohamed Salah için resmi teklif yapıldı: 30 milyon euro maaş alacak!

Liverpool formasıyla geçirdiği 9 sezonda 240'tan fazla gol atıp, 100'ün üzerinde asiste imza atan Mohamed Salah, yaz transfer döneminde İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin iki devi Al Hilal ve Al Ittihad'ı karşı karşıya getiren transfer yarışında, Al Ittihad cephesi Mısırlı yıldıza yıllık 30 milyon euro civarında astronomik bir maaş teklif etti. İşte detaylar.
Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Ittihad'ın Mohamed Salah transferi için kıyasıya bir yarışa girdiği iddia edildi.
AfricaFoot'un özel haberine göre, Mohamed Salah, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gidebilir. Al Hilal ve Al Ittihad, Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.
Haberde yer alan bilgilere göre Al Ittihad, Salah'ın temsilcileriyle görüşmelere başladı ve yıldız oyuncuya sezon başına 30 milyon euro civarında maaş teklif etti.
Ancak transfer yarışında yalnız değiller. Al Hilal'in de Salah'ı öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüğü ve transferi büyük bir sportif ve ticari hamle olarak değerlendirdiği belirtildi.
Liverpool ile efsaneleşen Salah'ın kariyerindeki en önemli kararlardan birini vermeye hazırlandığı ifade edildi. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibinde geçirdiği yaklaşık 9 sezonda 240'tan fazla gol atıp 100'ün üzerinde asist yaptı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Premier League, FA Cup ve Kulüpler Dünya Kupası dahil birçok kupa kazandı.
Daha önce FC Basel, Chelsea, Fiorentina ve AS Roma formaları da giyen Salah'ın şu anda odağını 2026 Dünya Kupası'na verdiği aktarıldı. Ancak perde arkasında Al Hilal ile Al Ittihad arasındaki rekabetin giderek kızıştığı vurgulandı.