Mourinho raporunu sundu: 4 yıldız ismi istiyor

Fenerbahçe'de haftalardır süren kongre tartışması Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesiyle sona ererken, şimdi gözler yapılacak transferlere çevrildi. Teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda 4 yıldız ile temasa geçildi.
Fenerbahçe'de 3 yıl için yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç ve yönetim kurulu, transfer çalışmaları için kolları sıvadı.
Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Acun lıcalı ve sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda; stoper, forvet, orta saha ve kanat mevkileri için görüşmelerini hızlandırdı.
İlk olarak da Premier Lig ekibi Tottenham'ın ön liberosu Pierre Emile Hojbjerg için temasa geçildiği öğrenildi.
Londra ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi olan Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı planlıyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa Koç ve llıcalı Londra'ya giderek transferi bitirecek.
Fenerbahçe'nin listesindeki diğer oyuncu ise geçen sezon Manchester United forması giyen ve serbest oyuncu konumunda olan Raphael Varane.
Fransız stoper ve temsilcisi ile temasa geçen Mario Branco, Avrupa'da birçok kulübün peşinde olduğu bu transferi bitirmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor.
Kanat transferi için de harekete geçen Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldız ismi Raheem Sterling ve Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Heung Min Son isimlerini gündemine aldı.
İki oyuncunun temsilcisi ve kulüpleriyle bir görüşme gerçekleştirildi.
Sportif direktör Mario Branco önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu iki futbolcudan birinin transferini bitirmeye çalışacak.