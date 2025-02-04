Mourinho'dan Galatasaray maçıyla ilgili olay paylaşım

Topun Davinson Sanchez'in eline değdiği görüntüyü paylaşan Mourinho, "Geçen pazar biten Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi ve böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliği üzerinde yaratacakları etki için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.