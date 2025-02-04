Mourinho'dan Galatasaray maçıyla ilgili olay paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Gaziantep FK maçındaki tartışılan pozisyonuyla ilgili sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.
Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasının 24. dakikasında yaşanan pozisyon maçın en çok tartışılan konusu oldu.
Muslera'dan seken top Sanchez'in eline değdi. Gaziantep cephesi pozisyonda penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam devam kararı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Davinson Sanchez'in pozisyonuyla ilgili kinayeli bir paylaşım yaptı.
Topun Davinson Sanchez'in eline değdiği görüntüyü paylaşan Mourinho, "Geçen pazar biten Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im muhteşem bir şekilde yarı finale yükseldi ve böyle bir başarıdan ve ülkemizin gençliği üzerinde yaratacakları etki için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adamın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.