Mourinho’dan Trabzonsporlu yıldız için flaş açıklama

07:483/01/2026, Cumartesi
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor’un parlayan yıldızı Arseniy Batagov’un transfer iddialarına düzenlenen basın toplantısında yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı 23 yaşındaki oyuncu için flaş bir açıklamada bulundu.

Geçen sezon başında Zorya'dan transfer edilen Arseniy Batagov, Trabzonspor'da gösterdiği performans ile büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı.


23 yaşındaki Ukraynalı defans oyuncusu, Portekiz devlerinden Benfica ile anılmaya başlandı.


Transfer döneminin Avrupa ve Türkiye'de resmen başlamasıyla Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Estoril maçı öncesi transfer ihtimali olan futbolcular soruldu. Mourinho, basın toplantısında konuştu.


Batagov'un Benfica'ya transfer olma ihtimali hakkında konuşan Jose Mourinho, "Son dönemde Batagov adında bir oyuncunun ismi de çıkıyor. Açıkçası onu hiç tanımıyordum, gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım.


İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun." dedi.


