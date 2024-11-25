Mustafa Denizli: ‘Kim yabancı hakem gelsin diyorsa…’

Son olarak yabancı hakem konusuna değinen Mustafa Denizli, "Bu ülkeye kim yabancı hakem gelsin diyorsa futbolla hiçbir ilgisi hatta vicdanla ilgisi olmayan insanlardır. Federasyon da takip ettiği bütün alt yapı üst yapı tüm grupları değerlendiren gruplar var. MHK'den birçoğu rahatsız birçoğu da düzgün insan olduğunu söylüyor. Hakemlerin üstüne bu kadar konuşup bu kadar üzerlerine spekülasyon yaparsan bunlardan randıman alman mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.