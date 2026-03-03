Nihat Hatipoğlu'nun 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan programında gelen "Fenerbahçe neden 11 yıldır şampiyon olamıyor?" sorusuna esprili bir cevap verdi. Hatipoğlu ayrıca hangi takımı tuttuğunu da açıkladı.

1 /4 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, dua ederken yaptığı yanlış nedir?" şeklinde bir soru yöneltildi.

2 /4 Soru karşısında şaşıran Nihat Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" yorumunda bulundu.

3 /4 Nihat Hatipoğlu’nun Fenerbahçe'yle ilgili sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.