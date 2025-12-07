Nihat Kahveci "Allah size sabır versin" diyerek Fenerbahçeli iki yıldızı topa tuttu!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yolundaki performansını sert bir dille eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Başakşehir-Fenerbahçe maçını Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin maç yorumu:
"Hemen Galatasaray derbisi öncesine dönelim. Fenerbahçe'nin yükselen ivmesi... Bu arada yenilgisiz devam ediyor ama 'Ligde 15 hafta geçmiş, x bir takım yenilgisiz yoluna devam ediyor, ligde kaçıncı sıradadır?' diye sorsam yüzde kişinin 97'si 'Lider' der.
Fenerbahçe bugün 3 puan geride. Son iki maçta Galatasaray ve Başakşehir'e 4 puan bıraktı. Normal değil, bu beklenilmeyen bir durum."
"Fenerbahçe'nin en kaliteli oyuncusu! Ayağı tertemiz! topu sürdüğünde heyecanlandıran En Nesyri çaprazdan karşı karşıya kaldı, Fred arkada boştu, görmedi! Hadi iyi vur golü at, 2-0... Fenerbahçeli taraftarların 'Maçı kazandık' diyebileceği pozisyon, dakika 77...
Bak bu kadar üretmemesine, net pozisyon bulmamasına rağmen duran toplar çok önemlidir. Asensio kesti, Skriniar ile golü buldu. Dedim ki ikiyi bulmazsa berabere biter."
"Sen, bu oyun gücüyle Allah'ını seversen nasıl şampiyon olacaksın? Bu oyun gücüyle diyorum bak yanlış anlaşılmasın... Bireysel olarak iyi oyunculara sahipsin, kulüben zengin, derbide senin kulüben Galatasaray kulübesinden daha zengin.
"Ey Fenerbahçeliler; sizde bazı oyuncular var, gol atmadıkları sürece çekilmiyorlar. Gerçekten Allah size sabır versin. Talisca ve En-Nesyri... İkisi net. Gol atmadığı sürece çekilmiyorlar. Buna Nene'yi de katarım.
Nene mücadele ediyor, koşuyor, kolay top kaptırmıyor ama ön taraf oynayan oyuncudan ben daha çok risk almasını, dripling yapmasını beklerim. Bu kadar olmaz. Fenerbahçe'de kalite eksikliği görüyorum."