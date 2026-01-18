Nihat Kahveci’den Galatasaray için olay sözler: ‘Bu puanın kıymetini bilsinler’

Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısındaki etkisiz oyununu değerlendiren Nihat Kahveci çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi Kontraspor ekranlarında değerlendirdi.
"Galatasaray için bugün 1 puan iyi. Oynanan oyuna, oyunun temposuna, girdiği pozisyonlara, ilk isabetli şut ki o da kafayla... Dakika 70! Hangi taraftar oynanan oyundan memnun? Üzerine 95. dakikada Bayo, karşı karşıya net pozisyonu kaçırdı. Galatasaray'ın üzülmemesi gerekiyor. 2-1'le stattan çıkabilir, büyük şok yaşayabilirlerdi."
"Galatasaray tribünlerinden en son ne zaman 'istifa' tezahüratı duydum hatırlamıyorum. Bugün tribünler de beklendiği kadar dolu değil. Belki küskünlükten, belki bilet pahalı, belki de hava soğuk."
"Galatasaray'da bir rehavet görüyorum, bir sıkıntı var. Sahanın dışında da bir sıkıntı var. Galatasaray'da mental yorgunluk var gibi."
"Barış, bu kötü Galatasaray'da çırpınan tek isimdi. Galatasaraylı futbolcular, 'Osimheeeeeen' diye bağırıyor."