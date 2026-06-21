Nihat Kahveci'den Süper Lig'in yıldızına övgü: Bugün 7 milyon euro daha ekledi

2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Süper Lig'in yıldızları da sahne alıyor. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, genç oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
2026 Dünya Kupası'nda Süper Lig'den önemli isimler de forma giyiyor. Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Christ Oulai, Almanya karşısında sahne aldı.
Kontraspor'da değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oulai'ye övgüler yağdırdı.
Kahveci, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisini artırdığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"40 milyon eurodan bahsedilmişti, bugün golü atsaydı 55 milyon euro olurdu. Bana göre 7 milyon euro daha ekledi."