Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi! Osimhen belirsizliği bitti

Nijerya Futbol Federasyonu, play-off turu için açıklanan milli takım kadrosunda Victor Osimhen'in ismini yazmamıştı. Federasyon, kafa karıştıran bu gönderi sonrası açıklama yaptı.
Dünya Kupası'na katılmak isteyen Nijerya, play-off turunda Gabon ile oynayacak.
Nijerya Futbol Federasyonu, 21 kişilik aday kadroyu duyurmuş, ancak Osimhen'in ismi listede yazmamıştı.
Federasyon yeniden listeyi paylaştı ve bu kez Victor Osimhen'in de ismi yer aldı.
Osimhen'in yanı sıra Beşiktaş forması giyen takım kaptanı Wilfried Ndidi de yer aldı.