Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi! Osimhen belirsizliği bitti

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi! Osimhen belirsizliği bitti

20:2211/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Nijerya Futbol Federasyonu, play-off turu için açıklanan milli takım kadrosunda Victor Osimhen'in ismini yazmamıştı. Federasyon, kafa karıştıran bu gönderi sonrası açıklama yaptı.

Dünya Kupası'na katılmak isteyen Nijerya, play-off turunda Gabon ile oynayacak.

Nijerya Futbol Federasyonu, 21 kişilik aday kadroyu duyurmuş, ancak Osimhen'in ismi listede yazmamıştı.

Federasyon yeniden listeyi paylaştı ve bu kez Victor Osimhen'in de ismi yer aldı.

Osimhen'in yanı sıra Beşiktaş forması giyen takım kaptanı Wilfried Ndidi de yer aldı.

#Victor Osimhen
#Nijerya
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücreti ne zaman belirlenecek? Enflasyon, refah payı, zam oranı... Yeni asgari ücret nasıl şekillenecek? İşte olası zam senaryoları