Nurettin Açıkalın transferi açıkladı: Fenerbahçe'yle anlaştık

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldıklarını duyurdu. Açıkalın ayrıca Emre Mor iddialarına da net bir cevap verdi.

Kayserispor'da Burak Kapacak'ın geleceği resmen netleşti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun artık Kayserispor'un futbolcusu olduğunu açıkladı.

Radyospor canlı yayınında konuşan Açıkalın, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. Oyuncunun bonservisini aldık" dedi.





Bu açıklamayla birlikte Burak Kapacak'ın devam eden kiralık statüsü sona ermiş oldu.





Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıkan Burak Kapacak, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı.