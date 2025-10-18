Nuri Şahin Galatasaray'ın zayıf noktasını açıkladı: 'İyi takım ama...'

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 8 puanla 15. sıraya geriledi.
Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Nuri Şahin, "İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
'İkinci yarı değişikliklere gittik'
"İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor, sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik."
'Oynayınca alan veriyor'
"Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık. Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın."
'Puanların geleceğinden eminim'
"Yediğimiz ikinci gol bunun örneği. Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim."