Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nuri Şahin Galatasaray'ın zayıf noktasını açıkladı: 'İyi takım ama...'

Nuri Şahin Galatasaray'ın zayıf noktasını açıkladı: 'İyi takım ama...'

22:3518/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve 8 puanla 15. sıraya geriledi.

Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Nuri Şahin, "İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

'İkinci yarı değişikliklere gittik'

"İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor, sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik."

'Oynayınca alan veriyor'

"Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık. Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın."

'Puanların geleceğinden eminim'

"Yediğimiz ikinci gol bunun örneği. Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim."

#Nuri Şahin
#Galatasaray
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?