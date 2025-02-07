Okan Buruk bu sözlerle transfere ikna oldu: ‘Pişman olmazsınız’

Galatasaray Kolombiyalı yıldız Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cuesta’nın Galatasaray forması giyen hemşerisi Davinson Sanchez transferde büyük pay sahibi oldu. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleri Cuesta’nın transfer edilmesinde büyük rol oynadı. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen stoper transferi mutlu sonla bitti ve Carlos Cuesta dün sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllık imzayı attı.
Genk'e 8 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.
DAVİNSON: "ALIRSANIZ PİŞMAN OLMAZSINIZ"
Bu sırada Davinson Sanchez'in fikri alındı ve Kolombiyalı stoper milli takımdan partneri Cuesta için "Alırsanız pişman olmazsınız" görüşünü paylaştı.
Galatasaraylı yetkililer, sosyal medyadaki tepkilere rağmen geri adım atmadı.
Çarşamba gecesi Genk ile el sıkışıldı ve Cuesta dün gizlice İstanbul'a getirildi. Akşam da transfer resmiyete döküldü.
2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 650 bin Euro alacak olan oyuncu, sonraki sezonlarda ise sırasıyla 1.4, 1.5 ve 1.6 milyon Euro net maaş kazanacak.
Cuerta imzanın ardından "G.Saraylı olduğum için çok mutluyum. Hemen oynamak istiyorum. Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum.
Taraftarımıza mesajım; sahada %100'ünü verecek bir oyuncuya sahibim" dedi.
Sağ ayağını kullanan ve 1.79 boyuna sahip olan Cuesta için transfermarkt sitesi 5 milyon Euro güncel piyasa değeri belirlemişti.