Okan Buruk gözdesine kavuşuyor: 40 milyon euroluk transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği isimde sona geldi. Transfer 40 milyon euroya tamamlanmak üzere...
Galatasaray'da Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un transferi uzun süredir gündemde. Israrla bonservis pazarlığından kaçan ve 60 milyon euroda direten Alman ekibinin inadı kırıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre 35+5 milyon euroluk teklif yapan Galatasaray, uzun görüşmeler sonunda Frankfurt'u indirime ikna etti.
İki kulüp arasında anlaşmanın 40 milyon euro seviyelerinde sağlanmak üzere olduğu iddia edildi. 20 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray forması giymeyi istediği aktarıldı.
Can Uzun'un kulüplerin anlaşması durumunda hemen Türkiye'ye gelerek imza atmaya hazır olduğu vurgulandı. Milli futbolcu bu sezon 28 maçta süre alırken 10 gol - 6 asistlik skor katkısı verdi.