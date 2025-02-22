Okan Buruk'tan derbi kadrosunda büyük değişim! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün ise bugün ve yarın takımla beraber antrenman yapacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı belirtildi. Galatasaray'ın derbideki hücum hattının Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Roland Sallai'den oluşması bekleniyor.