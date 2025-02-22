Okan Buruk'tan derbi kadrosunda büyük değişim! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kadroda değişime gidiyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel derbi 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Derbi hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek Galatasaray'da ilk 11 de netleşmeye başladı.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta saha ve savunmada değişiklik yapabileceği, 4-3-3 formatıyla derbi kadrosunu oluşturacağı belirtildi.
Dries Mertens'in maça yedekler arasında başlayıp orta saha kurgusunun Torreira-Lemina-Sara üçlüsünden oluşacağı, savunmada ise beklerde Frankowski ve Eren Elmalı'nın, stoperde ise Sanchez-Abdülkerim ikilisinin görev alacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Carlos Cuesta'nın maça yedekler arasında başlayabileceği kaydedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'la oynanan rövanş maçında süre almayan Fernando Muslera'nın ise derbiyle ilk 11'e döneceği aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün ise bugün ve yarın takımla beraber antrenman yapacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı belirtildi. Galatasaray'ın derbideki hücum hattının Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Roland Sallai'den oluşması bekleniyor.